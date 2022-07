Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: acquisition de centrales à béton en Pologne information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir signé un accord avec Ol-Trans, le leader du béton prêt à l'emploi dans la région polonaise de Gdansk-Sopot-Gdynia, pour l'acquisition de ses cinq centrales à béton, transaction qui devrait être conclue au dernier trimestre 2022.



Avec un chiffre d'affaires net estimé à 27 millions de francs suisses en 2022, la transaction renforcera le réseau local de béton prêt à l'emploi d'Holcim et l'établira fermement en tant que leader dans le nord de la Pologne.



Elle augmentera aussi les ventes de béton vert ECOPact d'Holcim, dont l'empreinte carbone est jusqu'à 50% inférieure en Pologne, et offrira aux clients un meilleur accès à des solutions durables comme le béton autocompactant Agila Fibro.





