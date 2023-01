Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: acquisition de carrières dans l'Ouest américain information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir acquis les carrières de sable et d'agrégats de Pioneer Landscape Centers, un leader sur les marchés métropolitains à croissance rapide de Denver, Phoenix et Colorado Springs et un important fournisseur de granulats de construction pour la région.



La transaction comprend treize carrières et complète l'acquisition par Holcim en décembre 2022 de réserves globales à Greeley, au Colorado. Elle soutiendra ainsi la croissance du groupe suisse dans la région pendant plusieurs décennies.



Cette acquisition fera progresser la 'Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte' de Holcim en alimentant davantage la croissance avec des acquisitions ciblées dans les activités de granulats et de béton prêt à l'emploi.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris -0.20% HOLCIM Swiss EBS Stocks +0.31% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%