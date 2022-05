Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: acquisition de carrières dans l'Est de la France information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 09:40









(CercleFinance.com) - Holcim annonce acquérir six carrières du groupe FAMY, acteur indépendant des granulats dans l'Est de la France, des carrières idéalement situées pour desservir les métropoles de Dijon, Lyon et Genève, à forte demande en solutions de construction durable.



'Nos activités combinées et un meilleur accès au marché fourniront une excellente plate-forme pour renforcer encore notre gamme de solutions de construction durables, telles que le béton vert ECOPact', explique ainsi Miljan Gutovic, region head EMEA.



Accélérant l'expansion d'Holcim dans la région Rhône-Alpes en pleine croissance, cette acquisition s'ajoute aux installations de granulats et de béton prêt à l'emploi acquises par le groupe suisse de matériaux de construction en 2021.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris +1.29% HOLCIM Swiss EBS Stocks +1.89% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%