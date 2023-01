Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: acquisition dans la toiture au Maryland information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 08:45









(CercleFinance.com) - Holcim fait part de l'acquisition, auprès Maryland Paper, d'une usine de tapis en fibre de verre ultramoderne près de Hagerstown, dans l'Etat américain du Maryland, transaction qui élargit sa plateforme technologique pour les systèmes de toiture.



Le groupe suisse de matériaux de construction explique que cet investissement soutient son expansion sur le marché nord-américain des toitures, un marché de 45 milliards de dollars qui connaît une croissance rapide.



Cette usine commencera par améliorer la gamme de bardeaux Malarkey sur le marché américain des toitures résidentielles. À partir de l'année prochaine, Holcim tirera davantage parti de cette installation pour faire progresser sa gamme de panneaux isolants Isogard.





