Holcim acquiert une entreprise américaine de granulats

(AOF) - Holcim a acquis les carrières de sable et de granulats de Pioneer Landscape Centers, un leader sur les marchés métropolitains à croissance rapide de Denver, Phoenix et Colorado Springs et un fournisseur majeur de granulats de construction pour la région. La transaction comprend treize carrières et complète l'acquisition par Holcim, en décembre 2022, de réserves de granulats à Greeley, au Colorado. Ces acquisitions soutiendront la croissance de Holcim dans la région pendant plusieurs décennies.

L'acquisition fera progresser la "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte" de Holcim en alimentant davantage la croissance par des acquisitions ciblées dans les secteurs des granulats et du béton prêt à l'emploi.

Points clés

- Numéro un mondial du ciment, des granulats et du béton avec des positions de leadership dans 8 de ses 10 marchés, né en 2015 de la fusion entre le français Lafarge et le suisse Holcim ;

- Activité de 26,8 MdsFS répartie entre %, l’Europe pour 30 %, l’Amérique du nord pour 28 %, l’Asie-Pacifique pour 23 %, l’Amérique du sud pour 10 %, l’Afrique-Proche-Orient pour 9 % ;

- Revenus tirés des ciments à hauteur de 60 %, des produits transformés (20 %), des granulats (12 %) et des solutions & produits ;

- Modèle d’affaires fondé sur la croissance dans les pays développés, la rationalisation des structures opérationnelles, la solidité financière via les cessions d’actifs et la limite à 2 MdsFS des investissements et l’engagement des salariés « Vision and people » :

- Capital ouvert, Thomas Schmidheiny étant 1er actionnaire avec 8,44 % des titres, Beat Hess présidant le conseil d’administration de 12 membres et Jan Jenish assurant la direction générale ;

- Situation financière confortable avec une dette nette de 1 MdFS et renforcée par les cessions, d’un montant de 7,3 MdsFS à fin septembre.

Enjeux

- Stratégie 2025 « Accelerating green growth » :

- croissance annuelle de 3 à 5 % pour les ventes, supérieure à 5 % pour le bénéfice opérationnel, retour à 10 % du capital investi et levier de dette inférieur à 5 ;

- Stratégie d’innovation vite contributive aux bénéfices et axée sur l’offre de modes de construction plus durables :

- open innovation avec Holcim Accelerator et Maqer,

- partenariats académiques avec plus de 40 institutions,

- déploiement de l’intelligence artificielle et de la robotique sur les sites de production,

- objectif de court terme de 300 produits brevetés par an,

- 40 % des inventions brevetées et + 50 % de la R&D liés aux solutions bas carbone ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 avec des objectifs intermédiaires 2025 :

- 25 % des ventes avec EcoPacts granulats verts (10 % en mars 2022),

- économie circulaire : 10 millions de tonnes de déchets recyclés et 75 millions de tonnes de matériaux recyclés,

- 40 % des financements liés à des objectifs durables ;

- Expansion de la division d’offre de produits transformés, moins capitalistique que les cimenteries et retombées opérationnelles du site pilote canadien de capture de C02 ;

- Accélération de la transformation du portefeuille : cessions en Inde, Brésil et Zimbabwe et forte croissance de la zone Amérique du nord et des activités de couverture, l’isolation et les building solutions.

Défis

- Conflit Russie-Ukraine : cession en cours des activités en Russie (1 % des revenus) ;

- Inflation de l’énergie : risque de rupture de production de sites européens durant l’hiver;

- Troisième relèvement des objectifs 2022 après un chiffre d’affaires en gain de 14 %et un bénéfice opérationnel en hausse de 5,9 % à fin septembre : croissance minimale de 12 % des ventes et levier de la dette de 1 ;

- Rachat d’actions pour 2 MdsFS.

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.