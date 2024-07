Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: achat du recycleur belge Mark Desmedt information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition du recycleur belge Mark Desmedt, avec l'idée de faire progresser la construction circulaire en Europe, conformément à son objectif de recycler 10 millions de tonnes de matériaux de démolition de construction par an.



Entreprise leader dans le recyclage des matériaux de démolition de construction en Belgique, Mark Desmedt recycle plus de 500 000 tonnes par an et bénéficie d'un emplacement stratégique pour desservir les deux plus grandes zones métropolitaines de Belgique, Bruxelles et Anvers.



' Mark Desmedt étendra notre technologie ECOCycle à travers la Belgique, faisant de la circularité un moteur de croissance rentable', a indiqué Miljan Gutovic, dirigeant de Holcim.



Holcim précise qu'il s'agit de sa quatrième acquisition cette année visant à développer la construction circulaire en tant que moteur de croissance rentable, après Cand-Landi en Suisse, Land Recovery au Royaume-Uni et Mendiger Basalt en Allemagne.





