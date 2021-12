Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: accord pour acquérir Malarkey Roofing Products information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 08:50









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir signé un accord pour acquérir Malarkey Roofing Products, une société leader sur le marché américain de la toiture résidentielle avec un chiffre d'affaires net prévu pour 2022 de 600 millions de dollars et un EBITDA de 120 millions.



Cette transaction est évaluée à 1,35 milliard de dollars, à financer à 100% en numéraire. Des synergies de 40 millions par an devraient être réalisées d'ici la troisième année. L'acquisition sera relutive sur le BPA dès la première année.



Conforme à l'engagement de Holcim envers une discipline financière stricte, l'opération est soumise aux conditions habituelles et à l'autorisation réglementaire aux États-Unis. Elle devrait être finalisée au premier trimestre 2022.





