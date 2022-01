Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: accord en vue de l'acquisition du français PRB Group information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 09:24









(CercleFinance.com) - Holcim a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de réaliser l'acquisition de PRB Group, le premier fabricant français indépendant d'enduits de façade.



Le numéro un mondial du ciment explique que les activités de PRB sont complémentaires de ses propres métiers et que la transaction va lui permettre de se positionner en adéquation avec la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE2020) prévue par la loi française.



Créé en 1975, PRB propose une gamme de colles et de produits de sols, de peintures, ainsi que des mortiers techniques. Son chiffre d'affaires est attendu autour de 340 millions d'euros cette année.



L'acquisition - dont les termes financiers n'ont pas été communiqués - devrait se clôturer dans le courant du deuxième trimestre.



A la suite de cette annonce, l'action Holcim progressait d'environ 2% à la Bourse de Zurich, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice vedette SMI.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris +3.84% HOLCIM Swiss EBS Stocks +3.59% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%