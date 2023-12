Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hoffmann: proche de signer un contrat de licences aux USA information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 18:33









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un accord préalable avec un partenaire qui établit les grands principes d'un contrat de licences exclusif en vue de construire plusieurs unités Hoffmann en Floride, Etats-Unis.



Hoffmann Green assure avoir engagé des discussions depuis plusieurs mois avec son mystérieux partenaire dans le but de décarboner le secteur de la construction dans l'Etat de Floride.



Après une série de tests qui se sont révélés concluants, les deux Sociétés ont conclu un accord établissant les grands principes d'un contrat de licences qui pourrait être signé avant la fin du 1er trimestre 2024.



Ce contrat de licences débouchera sur la construction de plusieurs usines Hoffmann en Floride, sur le même modèle que celui de H2, la deuxième unité de production d'Hoffmann Green basée à Bournezeau.



Ces usines seront financées et exploitées par le partenaire qui commercialisera les ciments décarbonés 0% clinker d'Hoffmann Green dans l'ensemble de la Floride. En contrepartie de ce transfert industriel et technologique, Hoffmann Green percevra des redevances générées par ce modèle de licences.









