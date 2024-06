Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hoffmann: partenariat commercial avec Polylogis et LogiOuest information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 18:18









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat commercial avec le Groupe Polylogis, acteur global de l'habitat qui offre une solution immobilière unique et diversifiée répondant aux besoins de tous ainsi qu'avec sa filiale LogiOuest, l'un des bailleurs sociaux les plus actifs de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire.



Dans le cadre de cette convention, Polylogis et LogiOuest, s'engagent à prescrire et promouvoir des bétons à base de ciments Hoffmann 0% clinker pour de prochains programmes immobiliers en Loire Atlantique et dans le Maine-et-Loire.



Cette collaboration favorisera la construction de logements neufs et écoresponsables conformément aux exigences réglementaires qui visent l'atteinte des objectifs de neutralité carbone d'ici 2050.



Ce nouveau partenariat dont la durée s'étend jusqu'en 2027 permet ainsi à Hoffmann Green de renforcer son maillage territorial dans les Pays de la Loire.









