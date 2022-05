Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hoffmann Green: vers un nouveau site à Dunkerque information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 08:53









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce l'implantation de son troisième site de production (H3) sur le Grand Port Maritime de Dunkerque, par la signature d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) de 40 ans sur un terrain de cinq hectares.



A date, cet accord prend la forme d'un protocole de réservation : le fournisseur de ciments innovants sans clinker prendra ainsi possession du terrain lorsque l'occupant actuel aura finalisé ses opérations de sortie de site.



Copie du site vendéen H2, ce nouveau site aura une capacité de production de 250.000 tonnes par an. Le démarrage de sa construction devrait débuter au premier semestre 2023 pour une réception prévue à la fin de l'année 2024.





Valeurs associées HOFFMANN GREEN CEMENT TEC. Euronext Paris +1.45%