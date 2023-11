Hoffmann Green signe une convention de partenariat avec AL’MA

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies, producteur de ciments innovants sans clinker, a signé une convention de partenariat avec AL’MA. Le spécialiste de l’habitat durable mahorais s’engage à promouvoir jusqu’en 2030 la construction de logements à base de ciment décarboné Hoffmann Green. La convention signée avec Hoffmann Green Cement a pour objet de valoriser, promouvoir et prescrire les ciments à basse empreinte carbone sans clinker, dans une démarche d'innovation pour construire plus et mieux.

Ce partenariat qui s'étend jusqu'en 2030 concrétise l'engagement d'AL'MA à soutenir le développement de logements performants à faible empreinte carbone.

AL'MA, filiale immobilière d'Action Logement créée en mars 2022, a été conçue pour être un outil au service de la politique de l'habitat portée par les collectivités de Mayotte.

