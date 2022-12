Hoffmann Green signe un contrat de fourniture de ciment de 3 ans avec E.C.B.L.

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies signe un contrat de 3 ans avec engagement de volumes, avec l'Entreprise de Construction et Bâtiment du Littoral (E.C.B.L.), entreprise générale du bâtiment implantée à Rochefort en Charentes Maritime (17). Hoffmann Green fournira à E.C.B.L, pour les trois prochaines années, son ciment décarboné sans clinker en vue de la réalisation de travaux de gros œuvre tels que la construction de logements collectifs, de bâtiments industriels, publics, privés, tertiaires et de bureaux ; ainsi que des réhabilitations conséquentes afin de restaurer le patrimoine.

Il s'agit du premier contrat avec engagement de volumes signé par Hoffmann Green avec une entreprise générale du bâtiment dont le siège est implanté à proximité de la Société vendéenne. Ce partenariat illustre le dynamisme et l'innovation présents localement en faveur de la décarbonation du secteur du bâtiment.

