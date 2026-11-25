Hoffmann Green Cement Technologies annonce avoir choisi Isometric pour certifier ses ciments à 0% de clinker conformément au protocole relatif aux ciments bas carbone, permettant ainsi l'émission de certificats valorisant leurs bénéfices environnementaux (EAC).

Premier cimentier partenaire d'Isometric dans le cadre de ce protocole, Hoffmann Green ouvre ainsi la voie à la commercialisation de certificats environnementaux valorisant les performances bas carbone de ses ciments à 0% de clinker, notamment sur les marchés américains, européens et asiatiques.

"Nous ouvrons une perspective commerciale particulièrement prometteuse : valoriser les performances environnementales de nos ciments auprès d'acheteurs internationaux, sans avoir à exporter physiquement nos produits", mettent en avant ses cofondateurs Julien Blanchard et David Hoffmann.

"Cette initiative vient renforcer le troisième pilier de notre modèle économique et ouvre de nouvelles perspectives de création de valeur, notamment sur les marchés américains, européens et asiatiques, tout en confortant la reconnaissance internationale de nos solutions de décarbonation", poursuivent-ils.