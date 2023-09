Hoffmann Green réduit ses pertes au premier semestre 2023

(AOF) - Hoffmann Green a présente ses résultats du premier semestre 2023. L'EBITDA est stable sur un an (-0,1 million d'euro). A fin juin 2023 il s'établit à - 3,6 millions d'euros contre -3,5 million d'euros à fin juin 2022. La baisse des charges d'exploitation sur un an (+ 0,2 million d'euro), liée à la maîtrise des dépenses de certification, est compensée par la hausse des dépenses de personnels (-0.3 million d'euro). Sur cette période, son résultat opérationnel courant s'établit à - 5,1 millions d'euros contre - 4,7 millions d'euros il y a un an.

La variation sur un an (-0,4 millions d'euro) s'explique par l'évolution de l'EBITDA et la hausse des dotations aux amortissements.

Le résultat financier est de +0,3 million d'euro et est en forte hausse sur un an (+1,7 million d'euros). Pour rappel, le Résultat Financier à fin juin 2022 (-1,5 million d'euros) était marqué par la baisse de valeur des OPCVM de la Société liée aux effets de la guerre en Ukraine sur les marchés financiers.

Après prise en compte d'un produit d'impôt de 1,3 million d'euros, le résultat net à fin juin 2023 s'élève à -3,6 millions d'euros contre -4,6 millions d'euros au 30 juin 2022.

Les revenus de la société s'élèvent à 1,7 million d'euros et correspondent essentiellement à la vente de ciments à hauteur de 1,6 millions d'euros et à la facturation de crédits carbone pour un montant de 0,1 million d'euros.

Au cours du premier semestre 2023, la Société a poursuivi son développement commercial avec une progression de +251,6% des volumes de ses ciments vendus sur un an (7 388 tonnes au premier semestre 2023 vs. 2 087 tonnes au premier semestre 2022).

Quant à ses perspectives, Hoffmann Green confirme ses objectifs à horizon 2026.

En France, Hoffmann Green confirme ainsi son objectif de commercialiser en 2026, 550 000 tonnes de ciment par an au travers de trois sites de production, soit un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros, correspondant à 3% de parts du marché français.

L'entreprise considère pouvoir atteindre une marge d'EBITDA d'environ 40% à horizon 2026 avec au préalable, comme points d'étapes intermédiaires l'atteinte d'un EBITDA positif à partir de 2024 et d'un Résultat Opérationnel Courant positif à partir de 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.