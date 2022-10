Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hoffmann Green: projet de prototype industriel pour Isover information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce participer, en collaboration avec Eiffage Génie Civil, à la construction d'un prototype industriel dédié au recyclage de laine de verre de déconstruction pour le compte d'Isover, filiale de Saint-Gobain.



Les coulages de béton élaborés avec du ciment H-UKR d'Hoffmann Green sont actuellement réalisés par les équipes d'Eiffage pour la construction de l'ensemble des fondations de cet atelier prototype d'Isover situé sur la commune de Chemillé-en-Anjou.



L'entreprise a ainsi débuté le chantier à faible empreinte carbone du prototype industriel. Avec une mise en service prévue en 2023, cette installation pilote inédite répond aux ambitions de Saint-Gobain d'atteindre la neutralité carbone en 2050.





Valeurs associées HOFFMANN GREEN CEMENT TEC. Euronext Paris +1.49%