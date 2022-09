Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hoffmann Green: premier partenariat au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce avoir signé son premier contrat de partenariat au Royaume-Uni avec Cemblend, auquel il fournira dès ce second semestre 2022, ses ciments décarbonés sans clinker H-IONA, H-UKR et H-EVA.



Ce contrat de distribution exclusif avec engagement de volumes court initialement jusqu'à fin 2023. Fournisseur de mélanges sur mesure de poudres de ciment, Cemblend pourra distribuer ces ciments innovants à ses clients au Royaume-Uni et en Irlande.



Cet accord constitue une première étape vers un contrat de licence qui pourrait voir Cemblend construire et exploiter une unité de production, puis produire et commercialiser les ciments Hoffmann au Royaume-Uni.





