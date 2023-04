Hoffmann Green poursuit sa dynamique au deuxième trimestre 2023

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies présente les réalisations majeures de ce début du deuxième trimestre 2023. Le contrat signé en 2020 avec GCC, un des acteurs français du BTP, pour une durée de 3 ans est prolongé de deux années supplémentaires, jusqu’à fin 2025. La centrale à béton R&D d’Hoffmann Green est mise en service depuis début avril 2023. Dotée de trackers solaires et de systèmes de traitement d’eau ultra-modernes, cette centrale 4.0 allie modernité et éco-responsabilité.

Elle permettra de développer en interne les activités de R&D comme par exemple les essais des futures technologies et le développement de certaines formulations bétons spécifiques aux clients d'Hoffmann Green.

En outre, BSS (groupe spécialisée dans la fabrication et la mise en œuvre de séparateurs modulaires de voies en béton) a signé avec Hoffmann Green un contrat de fourniture ayant pour objectif de réduire l'impact environnemental des autoroutes. Le ciment 0% clinker d'Hoffmann Green sera utilisé par le Groupe BSS dans la réalisation de séparateurs de voies en béton essentiels à la sécurité des automobilistes.

Le Groupe Minier, entreprise familiale et exploitant de 13 centrales à béton (fixes et mobiles), a conclu un contrat de fourniture avec Hoffmann Green qui lui permettra de répondre aux besoins des professionnels, particuliers et collectivités avec des réalisations plus respectueuses de l'environnement à base de ciment 0% clinker.

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.