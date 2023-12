Hoffmann Green : partenariat stratégique prolongé avec le CSTB

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce que le contrat de partenariat signé en 2021 avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) est prolongé de trois années supplémentaires.

Cette extension de partenariat permettra à Hoffmann Green, grâce à une planification et une organisation établies entre les deux établissements, de bénéficier de délais optimisés dans le traitement de ses dossiers pour l'évaluation de ses technologies actuelles et futures, notamment celles très prometteuses à base d'argile, comme par exemple les technologies H-EVA et H-P2A.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.