Hoffmann Green: partenariat renforcé avec Ravate

(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies gagne plus de 3% après l'annonce du renouvellement pour une durée de quatre ans (soit jusqu'en 2028) et de l'extension de son partenariat avec Ravate, enseigne historique de La Réunion et de l'océan Indien. FR0013451044



Dans le cadre de ce partenariat, le groupe réunionnais poursuivra l'achat et la distribution à la Réunion, à Mayotte et à l'Ile Maurice des ciments décarbonés 0% clinker sous la marque PRO CEMENT 52.5N d'Hoffmann Green, à travers plus de 40 points de vente.



Ce contrat renouvelé inclut également la mise à disposition de ciment en vrac PRO CEMENT 52.5N auprès de plusieurs centrales de béton prêt à l'emploi (BPE) de la zone géographique desservie par le groupe Ravate.





Valeurs associées HOFFMANN GREEN CEMENT TEC. Euronext Paris +2.61%