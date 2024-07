Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hoffmann Green: partenariat commercial en Charente-Maritime information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat commercial avec Béton Contrôle de l'Estuaire (BCE), entité du Groupe Duclos, acteur basé en Charente-Maritime, qui produit une large gamme de béton prêt à l'emploi.



Ce partenariat local qui s'étend jusqu'à décembre 2027 implique la fourniture des ciments 0% clinker d'Hoffmann au sein du réseau des centrales de béton prêt à l'emploi de BCE, dédié à la production d'une large gamme de béton livrée.



BCE exploite quatre centrales à béton en Charente-Maritime et dans le nord de la Gironde, et dispose d'une flotte de 31 camions-toupies, assurant des livraisons quotidiennes dans toute la Charente-Maritime et ses département limitrophes.





Valeurs associées HOFFMANN GREEN CEMENT TEC. 9,88 EUR Euronext Paris +1,86%