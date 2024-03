Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hoffmann Green: partenariat commercial avec Tartarin information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat commercial avec le groupe Tartarin, acteur basé dans la Vienne qui fabrique une large gamme de bétons prêt à l'emploi pour des besoins spécifiques, allant des garages aux bâtiments industriels.



Cet accord implique la fourniture des ciments 0% clinker au sein du réseau de centrales de béton prêt à l'emploi du groupe Tartarin, dédiées à la production de ciment des bâtiments du groupe, notamment situées à Mazerolles et Chasseneuil du Poitou.



Hoffmann Green explique renforcer ainsi son maillage territorial dans l'Ouest de la France, confirmant sa volonté de décarboner le secteur de la construction au sein des leaders du métier mais aussi auprès d'acteurs locaux.





