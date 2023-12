Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hoffmann Green: partenariat commercial avec CRBPE information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat commercial avec CRBPE, qui fabrique et livre une large gamme de bétons prêts à l'emploi pour les professionnels et particuliers dans l'Aube et les départements limitrophes.



Cet accord qui s'étend jusqu'à fin 2027 implique la fourniture des ciments 0% clinker d'Hoffmann Green aux quatre centrales à béton de CRBPE, marquant la deuxième collaboration de la société avec un acteur de l'Est de la France.



'Ce nouveau partenariat commercial avec CRBPE, une entreprise familiale partageant nos ambitions de décarbonation du secteur de la construction, renforce notre positionnement sur le marché du BPE', commente la direction de la société.





