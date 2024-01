Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hoffmann Green: partenariat avec le Groupe Trecobat information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat jusqu'à fin 2027 avec le Groupe Trecobat, quatrième constructeur de maisons individuelles en France avec 203 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.



Ce partenariat permettra au Groupe Trecobat de renforcer sa stratégie bas carbone en bénéficiant des ciments 0% clinker Hoffmann pour la construction des maisons Trecobat Green, qui 'allient confort de vie et respect de l'environnement'.



Pour Hoffmann Green, il s'agit du premier partenariat conclu avec un acteur constructeur de maisons individuelles. Ce contrat avec engagement de volumes participe ainsi de la stratégie de diversification du cimentier 0% clinker vendéen.





Valeurs associées HOFFMANN GREEN CEMENT TEC. Euronext Paris +1.10%