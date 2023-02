Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hoffmann Green: partenariat avec le groupe belge Eloy information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 13:27









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat avec le groupe belge Eloy, actif notamment dans la construction et le traitement des eaux, pour des applications pilotes de béton prêt à l'emploi et de préfabrication.



A travers ce partenariat, les deux acteurs procèdent à des essais techniques spécifiques et élaborent ensemble des formulations de béton fondées sur les technologies 0% clinker d'Hoffmann Green Cement.



Les premiers projets-pilote de construction avec du ciment Hoffmann en Belgique sont prévus dès le premier semestre 2023 en province de Liège, afin de tester le nouveau produit tout en familiarisant les équipes chantiers d'Eloy.





