Hoffmann Green: ouverture d'une filiale en Suisse

(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce ouvrir sa première filiale à l'international, dans le cadre d'une joint-venture contrôlée majoritairement par un acteur de la construction suisse, joint-venture qui sera le licencié exclusif des ciments Hoffmann en Suisse.



La stratégie internationale d'Hoffmann Green repose sur des accords de licences avec des partenaires locaux en charge de financer, construire et opérer des unités de production, puis de commercialiser les ciments décarbonés 0% clinker d'Hoffmann Green sur leur territoire.



Disposant des mêmes caractéristiques que ses ciments produits à Bournezeau, les ciments décarbonés produits en Suisse seront fabriqués dans une unité de production verticale sur le même modèle que H2, la deuxième unité de production d'Hoffmann Green en Vendée.





