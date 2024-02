Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hoffmann Green: obtient un label pour son ciment décarboné information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 18:15









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce avoir reçu le label Solar Impulse Efficient Solution pour son ciment décarboné H-UKR et rejoindre le Club Excellence de Bpifrance.



Le label Solar Impulse Efficient Solution vise à accréditer les produits et solutions responsables. Cette labellisation garantit la qualité et la rentabilité économique du ciment H-UKR.



Par ailleurs, la société a reçu une autre marque de reconnaissance puisqu'elle a rejoint fin janvier 2024 le Club Excellence de Bpifrance.



' Nous sommes très fiers de l'obtention de ces deux distinctions qui représentent un véritable gage de qualité et valident le positionnement avant-gardiste de Hoffmann Green', ont commenté Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies.







