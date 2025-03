Hoffmann Green, Nexans, Veolia... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bureau Veritas

Bureau Veritas, spécialiste des services de test, d'inspection et de certification , annonce l'acquisition de GeoAssay. Cette transaction renforce la position de Bureau Veritas en tant que leader du marché des métaux et minéraux au Chili, le plus grand producteur de cuivre au monde. " Cette acquisition positionne Bureau Veritas à l'avant-garde des activités d'analyse des métaux et minéraux sur ce marché essentiel du cuivre qu'est le Chili. Elle s'inscrit pleinement dans notre stratégie LEAP | 28 ", a déclaré Hinda Gharbi, directrice générale de Bureau Veritas.

Engie

Engie et le gouvernement belge ont réalisé le closing de l'accord concernant la prolongation pour 10 ans des réacteurs nucléaires Tihange 3 et Doel 4, ainsi que le transfert de responsabilité lié aux déchets nucléaires. Cette étape finale, faisant suite à l'approbation de l'accord par la Commission européenne le 21 février 2025, a mené au versement de la première partie du paiement, relative au transfert de responsabilité pour les déchets nucléaires et le combustible usé. La seconde partie sera versée lors du redémarrage des réacteurs en novembre 2025.

Hoffmann Green

Hoffmann Green a réduit sa perte annuelle qui s'affiche à 4,97 millions d'euros contre 7,86 millions au 31 décembre 2023. La perte opérationnelle 2024 s'élève à 700 000 euros contre -5,2 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires atteint 13,24 millions d'euros contre 6,04 millions d'euros. Cette forte progression s'explique notamment par la signature de deux contrats structurants aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande, ayant donné lieu à l'enregistrement de droits d'entrée à hauteur de 10,5 millions d'euros.

LVMH

Le créateur Jonathan Anderson a officiellement quitté Loewe, dont il était directeur de la création depuis 2013, a annoncé la maison de mode espagnole, propriété du groupe LVMH. Formé à la London School of Fashion, Jonathan Anderson a débuté dans le département marketing de Prada, puis a créé sa propre marque en 2008, JW Anderson.

Nexans

Nexans annonce ce lundi être entré en négociations exclusives pour la vente de sa division câbles industriels, Lynxeo, avec Latour Capital, un fond de capital-investissement basé en France, pour une valeur d'entreprise de 525 millions d'euros.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques publiera ses résultats annuels.

Veolia

Bpifrance, la banque publique d'investissement, et son fonds souverain français Lac1, qui accompagne sur le long terme des multinationales françaises cotées, annoncent leur entrée au capital de Veolia, spécialiste de la transformation écologique, à hauteur de 800 millions d'euros, dans le cadre d'un accord d'actionnaires.