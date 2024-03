Hoffmann Green, Lacroix, OL Groupe...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Archos

L'expert en solutions mobiles communiquera ses résultats annuels.

Euroapi

Euroapi (-17,51% à 2,7 euros) a affiché la plus forte baisse de l'indice SBF120 vendredi après avoir annoncé la suspension de ses objectifs 2024. L'action du spécialiste des principes actifs pharmaceutiques a reculé de 52% en Bourse depuis le 1er janvier. A la fin du mois de février, la société avait dévoilé des résultats annuels et des perspectives dégradés entraînant une chute de 43% en une seule séance. L'ancienne filiale de Sanofi évolue sur ses plus bas historiques après avoir été introduite en Bourse en 2022 au prix de 12 euros.

Hoffmann Green Cement Technologies

Hoffmann Green Cement a fait état d'un chiffre d'affaires de 6 millions euros en 2023 contre 2,2 millions d'euros un an plus tôt. Le spécialiste engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker a dévoilé sur la période un Ebitda de -5,2 millions d'euros contre -6,6 millions et une perte nette de 7,862 millions d'euros contre -6,72 millions d'euros l'an passé.

Lacroix

Lacroix annonce la cession de son segment signalisation auprès de la société d'investissement industriel AIAC dans le prolongement des négociations exclusives dévoilées le 14 décembre dernier entre les deux sociétés. Cette opération devrait être effective au deuxième trimestre 2024, sous réserve de validation par les autorités compétentes. Le spécialiste des équipements et des technologies connectés a pour ambition de devenir un leader global des solutions IoT industriel et des équipements électroniques pour applications critiques d'ici 2025.

Olympique Lyonnais

OL Groupe annonce la signature d'un accord avec un groupe comprenant les Seattle Sounders et la société d'investissement mondiale Carlyle pour la vente du Seattle Reign FC (anciennement OL Reign). Dans ce cadre, OL Groupe va céder l'intégralité de sa participation, soit 97% du capital social du club. Le prix de vente est de 58 millions de dollars (environ 53,6 millions d'euros à ce jour) pour 100% des parts. La transaction devrait être finalisée début 2024, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration de la NWSL (National Women's Soccer League) et de la MLS (Major League Soccer).

Spartoo

Le site de vente en ligne de chaussures dévoilera ses résultats annuels.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques annoncera ses résultats annuels.

Vinci

Vinci fait état d'une nette baisse du trafic sur ses autoroutes en février, perturbé par les blocages des agriculteurs, en début de mois sur la quasi-totalité du réseau et en fin de mois sur plusieurs tronçons du sud-ouest. Sur un an, le trafic est en recul de 2,1% en février et de 4,4% sur deux mois. "Le recul du trafic en résultant a toutefois pu être atténué par différents effets calendaires, positifs au global, en particulier pour les poids lourds", souligne cependant le groupe.