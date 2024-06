Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hoffmann Green: du béton décarboné pour un parc éolien information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce le coulage par le groupe Valorem, de la première fondation d'éolienne au monde à base de béton décarboné 0% clinker, sur le chantier du parc éolien de la Plaine des Moulins.



L'utilisation d'un volume de béton décarboné de 630 m3 a permis de réaliser un gain de 33 tonnes de CO2, soit 32% de moins qu'avec un béton traditionnel et ce sans aucun changement de méthode pour le chantier.



Le parc éolien de La Plaine des Moulins, situé à Jazeneuil (Vienne), comptera cinq éoliennes de 180 mètres de haut en bout de pale pour une puissance totale installée de 18 MW. Il devrait être mis en service début 2025.





Valeurs associées HOFFMANN GREEN CEMENT TEC. 9.26 EUR Euronext Paris -3.94%