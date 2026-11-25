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Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 25 novembre 2026 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce son partenariat avec Isometric, acteur international de référence dans la certification environnementale. Hoffmann Green a choisi Isometric pour certifier ses ciments 0% clinker conformément au protocole relatif aux ciments bas carbone (Low Carbon Cement Protocol), permettant ainsi l’émission de certificats valorisant leurs bénéfices environnementaux (EAC : Environmental Attribute Certificate).

Premier cimentier partenaire d'Isometric dans le cadre de ce protocole, Hoffmann Green ouvre ainsi la voie à la commercialisation de certificats environnementaux valorisant les performances bas carbone de ses ciments 0% clinker, notamment sur les marchés américains, européens et asiatiques.