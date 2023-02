Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hoffmann Green: contrat de trois ans avec Belin promotion information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 10:57









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un contrat d'une durée de trois ans incluant des engagements de volumes avec Belin promotion, promoteur immobilier historique implanté dans le Sud-Ouest de la France.



Dès 2023 et pour les trois prochaines années, Hoffmann Green Cement fournira ainsi au groupe Belin promotion ses ciments décarbonés 0% clinker en vue de la construction de plusieurs logements collectifs et tertiaires.



'Actif au coeur du grand Sud-Ouest, à Toulouse, Bordeaux ou Bayonne, ce contrat permettra à Belin promotion de poursuivre ses engagements en matière de durabilité et ainsi répondre au bien-être des futurs résidents', souligne le groupe de ciments innovants.





Valeurs associées HOFFMANN GREEN CEMENT TEC. Euronext Paris +1.50%