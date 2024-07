Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hoffmann Green: contrat de licences aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un contrat de licences structurant d'une durée de 30 ans avec un partenaire aux Etats-Unis, qui pourra bénéficier de ses technologies 0% clinker et répliquer des unités de production sur son modèle H2.



En échange du transfert industriel et technologique ainsi que de l'exclusivité sur de premiers Etats américains, Hoffmann Green percevra un premier droit d'entrée de deux millions d'euros, ainsi que des royalties annuelles fixes et basées sur le chiffre d'affaires.



Ce contrat offre également au partenaire la possibilité de sous-licencier les unités Hoffmann dans les Etats ciblés, et celle, jusqu'en 2025, d'étendre la licence à l'ensemble des Etats américains moyennant un droit d'entrée total de 20 millions d'euros.





