HOFFMANN GREEN : contrat de cinq ans avec Ouest Réalisations

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies, pionnier du ciment décarboné sans clinker, a signé un contrat de partenariat avec le promoteur immobilier Ouest Réalisations. Hoffmann Green fournira à Ouest Réalisations, dès 2021 et pour les cinq prochaines années, son ciment décarboné sans clinker issu de la technologie H-UKR en vue de la construction de bâtiments de logements collectifs et tertiaires.

Cet engagement de commandes porte sur un volume total de 75 000 m3 de béton fabriqué par les centrales à béton distribuant du ciment Hoffmann Green, soit l'équivalent de 20 000 à 30 000 tonnes de ciment.

Ouest Réalisations est un promoteur immobilier vendéen qui réalise des projets de construction de bâtiments éco-responsables et innovants.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une filière bois prometteuse pour le secteur de la construction

Le bois permet de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction de 25 %. L'énergie nécessaire à la fabrication de bois scié est de 350 kWh/m3, contre 700 kWh/m3 pour le béton ou 46.000 kWh/m3 pour l'acier. Le projet « Wood Up », situé dans le treizième arrondissement de Paris, dont la livraison est prévue en 2022, sera le premier à bénéficier entièrement d'une ossature en bois. De nouveaux acteurs se positionnent sur ce matériau. Ainsi, le promoteur REI Habitat, labellisé bois de France, accueille désormais à 49% de son capital Axa IM Real Assets, avec l'objectif de devenir le numéro un de la construction bois en France. Le potentiel est élevé car le territoire français est recouvert à 30% de forêts. Toutefois la filière est encore très morcelée, avec l'intervention de1.200 scieries.

D'autres matériaux comme le chanvre, la paille, la brique de terre ou la terre coulée sont de plus en plus utilisés dans une approche plus responsable.