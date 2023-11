Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hoffmann Green: contrat avec BTP Spie batignolles information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 11:08









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature avec le groupe de BTP Spie batignolles, d'un contrat de fourniture de ciments décarbonés incluant un engagement de volumes pour ses projets sur le territoire français jusqu'en 2027.



Ces ciments décarbonés 0% clinker, destinés à remplacer son approvisionnement en ciment traditionnel sur ses ouvrages en France, s'inscrivent parfaitement dans la démarche de développement durable dans laquelle Spie batignolles est engagé.



'L'importance et la diversité de la clientèle de Spie batignolles devraient permettre d'augmenter la notoriété et la demande pour nos ciments dans un marché en plein développement', saluent les cofondateurs Julien Blanchard et David Hoffmann.





Valeurs associées HOFFMANN GREEN CEMENT TEC. Euronext Paris +2.87%