Hoffmann Green: construction d'une unité en Arabie Saoudite

(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce le lancement de la construction de H-KSA 1, première unité Hoffmann en Arabie Saoudite. Conformément au calendrier établi avec son partenaire, la construction devrait être terminée d'ici la fin 2025.



La pose de la première pierre sur le site de Rabigh intervient dans le prolongement de la signature du contrat de licences avec le conglomérat saoudien Shurfah, accord exclusif de 22 ans qui prévoit la construction de quatre unités Hoffmann Green en Arabie Saoudite.



Shurfah va ainsi financer, construire et exploiter plusieurs unités de production Hoffmann Green et commercialiser en exclusivité sur l'ensemble du territoire saoudien les ciments décarbonés de l'entreprise française.





