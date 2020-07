HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES signe un contrat avec AXA

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies a annoncé la signature d'un contrat avec la compagnie d'assurance AXA portant sur la garantie de l'activité de fabrication du béton à base de ciment H-UKR, un liant mis au point et développé par la société Hoffmann Green Cement Technologies qui présente une empreinte carbone très significativement inférieure à un ciment traditionnel.

La société souligne qu'elle bénéficie désormais d'un contrat d'assurance garantissant la fabrication à base de ciment H-UKR, de tous les produits préfabriqués et des bétons prêts à l'emploi destinés aux logements ou au tertiaire.

" Nous sommes très heureux d'annoncer la signature de ce contrat, qui est le fruit d'une analyse minutieuse de nos activités et de nos produits par les équipes de la direction technique Construction d'AXA France. Cette étape très structurante vient valoriser notre développement, notamment pour les produits issus de notre technologie H-UKR qui sont désormais couverts dans des conditions optimales et référence la société au rang des cimentiers traditionnels " ont déclaré Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies.