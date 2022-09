Hoffmann Green Cement Technologies creuse ses pertes au premier semestre 2022

(AOF) - A fin juin 2022, Hoffmann Green Cement Technologies, qui produit et commercialise des ciments innovants sans clinker, a accusé un Ebitda négatif de 3,5 millions d'euros, contre - 2,6 millions d'euros au 30 juin 2021. Cette dégradation est liée à la hausse des achats de matières premières dans le cadre de tests et développements R&D (- 0,7 million) et la reprise des salons et expositions (- 0,2 million). Les équipes commerciales, R&D et techniques ont été renforcées suivant le plan de développement. Le reste des produits et charges d'exploitation sont globalement stables sur un an.

Au cours du premier semestre 2022, la société a poursuivi son développement commercial avec une progression de plus de 11% des volumes de ciments vendus sur un an (2 087 tonnes au premier semestre 2022, contre 1 875 tonnes au premier semestre 2021). Les revenus de la société s'élèvent à 0,5 million d'euros et correspondent essentiellement à la vente de ciments à hauteur de 0,4 million d'euros et à la facturation de prestations d'ingénierie à hauteur de 0,1 million d'euros.

Cette dynamique commerciale est moins intense que prévue du fait de l'inflation forte et de la pénurie des matériaux de construction qui affectent les acteurs de la filière, entreprises générales et promoteurs immobiliers. Cette situation inédite a conduit à des décalages de chantiers de construction. La société estime la durée moyenne de décalage de ces chantiers entre 6 et 12 mois.

Le résultat opérationnel courant accuse une perte de 4,7 millions d'euros. La dégradation sur un an (- 1,1 million d'euros) s'explique par l'évolution de l'Ebitda et la hausse des dotations aux amortissements.

Au 30 juin 2022, le résultat financier s'élève à -1,5 million d'euros et est impacté par des pertes et des dépréciations d'OPCVM liées aux effets de la guerre en Ukraine sur les marchés financiers.

Après prise en compte d'un produit d'impôt de 1,6 million d'euros, le résultat net à fin juin 2022 est une perte de 4,6 millions d'euros.

