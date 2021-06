HOFFMANN GREEN CEMENT dépose un second brevet aux Etats-Unis

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies a annoncé que son brevet H-EVA venait d'être validé par le Bureau Américain des brevets sous le numéro US 2021/0179492 A1, après quasiment trois années d'instruction. La technologie H-EVA est une technologie à base d'argile flashée permettant de formuler des ciments décarbonés utilisés pour les mortiers, les enduits et le béton prêt à l'emploi.

"Cette technologie suscite beaucoup d'attente à l'international étant donné que sa matière première principale, l'argile, est disponible en très grande quantité sur l'ensemble des continents", explique Hoffmann Green.

Il s'agit de la seconde délivrance à l'international qu'obtient le groupe après celle de H-P2A, obtenue également aux États-Unis, en 2020.

Une filière bois prometteuse pour le secteur de la construction

Le bois permet de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction de 25 %. L'énergie nécessaire à la fabrication de bois scié est de 350 kWh/m3, contre 700 kWh/m3 pour le béton ou 46.000 kWh/m3 pour l'acier. Le projet « Wood Up », situé dans le treizième arrondissement de Paris, dont la livraison est prévue en 2022, sera le premier à bénéficier entièrement d'une ossature en bois. De nouveaux acteurs se positionnent sur ce matériau. Ainsi, le promoteur REI Habitat, labellisé bois de France, accueille désormais à 49% de son capital Axa IM Real Assets, avec l'objectif de devenir le numéro un de la construction bois en France. Le potentiel est élevé car le territoire français est recouvert à 30% de forêts. Toutefois la filière est encore très morcelée, avec l'intervention de1.200 scieries.

D'autres matériaux comme le chanvre, la paille, la brique de terre ou la terre coulée sont de plus en plus utilisés dans une approche plus responsable.