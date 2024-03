Hoffmann Green Cement creuse ses pertes en 2023

(AOF) - Hoffmann Green Cement a fait état d'un chiffre d'affaires de 6 millions euros en 2023 contre 2,2 millions d'euros un an plus tôt. Le spécialiste engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker a dévoilé sur la période un Ebitda de -5,2 millions d'euros contre -6,6 millions et une perte nette de 7,862 millions d'euros contre -6,72 millions d'euros l'an passé.

Les effectifs d'Hoffmann Green sont passés de 43 collaborateurs fin 2022 à 52 collaborateurs fin 2023 en raison du renforcement des équipes commerciales et techniques. Les charges de personnel ont augmenté 700000 sur un an.

Côté perspectives, l'entreprise confirme ses objectifs à horizon 2026 : chiffre d'affaires de 130 millions d'euros et marge d'EBITDA de 40%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.