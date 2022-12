Hoffmann Green Cement certifie et valorise ses crédits carbone avec son partenaire Inuk

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d’un partenariat avec Inuk afin de certifier et de valoriser ses crédits carbone. Dans le but de tendre vers la neutralité carbone au niveau mondial, les entreprises doivent maximiser leur contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Société Hoffmann Green dont l’activité industrielle participe directement à la décarbonation du secteur de la construction, a décidé de commercialiser ses crédits carbone au profit des entreprises désireuses de contribuer à cet objectif de neutralité carbone mondiale.

Ces crédits carbone correspondent au " CO2eq " évité grâce à l'utilisation des ciments 0% clinker développés par Hoffmann Green. A ce titre, les ciments Hoffmann ont fait l'objet d'une étude poussée sur l'ensemble des critères relatifs au marché de la compensation carbone volontaire (mesurabilité, additionnalité, unicité, permanence) afin de garantir leur éligibilité à ce mécanisme.

L'ensemble de ces travaux de certifications ont été confiés à Inuk, opérateur et certificateur de contribution carbone.

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.