Hoffmann Cement, Thales, Vallourec ...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a signé un contrat d'une valeur d'environ 430 millions d'euros pour 10 nouveaux trains Aventra de neuf voitures destinés à la ligne Elizabeth (Elizabeth Line) de Transport for London. Le contrat comprend de nouveaux trains financés à hauteur de 220,5 millions de livres sterling par le ministère des Transports britannique. La commande de Transport for London comprend également la maintenance des trains jusqu'en 2046.

Believe

A la suite des acquisitions réalisées dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Upbeat BidCo sur les titres en circulation de la société Believe, Upbeat BidCo détient 85,04% du capital et 73,27% des droits de vote de Believe. Par conséquent, le flottant de l'action Believe se trouve ainsi ramené à 14,96 % du capital. Le fait que le flottant représente moins de 15% du capital devrait emporter la sortie prochaine de l'action Believe de certains indices boursiers auxquels appartient actuellement Believe.

Casino

Casino annonce la finalisation du regroupement des actions composant son capital par voie d’échange de 100 actions existantes contre une action nouvelle à 1 euro, ainsi que l’effectivité de la réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des actions décidée par le conseil d’administration réuni le 24 avril 2024. Le distributeur rappelle que ces ajustements techniques sont purement arithmétiques et sans impact sur la valeur des titres Casino détenus en portefeuille par chaque actionnaire.

Hoffmann Green Cement

Le groupe Valorem, spécialiste des énergies vertes en France et Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annoncent le coulage de la première fondation d'éolienne au monde à base de béton décarboné 0% clinker. Le parc éolien de La Plaine des Moulins à Jazeneuil (Vienne), comptera 5 éoliennes de 180 mètres de haut en bout de pale pour une puissance totale installée de 18 MW.

Néovacs

Néovacs annonce la signature d'un accord de collaboration avec le CNRS. Dans le détail, la biotech, qui développe de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce la signature d'un contrat de collaboration et de recherche avec l'équipe du Dr Nathalie Mignet, directrice de recherche au CNRS (laboratoire "Unité de Technologies Chimiques et Biologiques pour la Santé"), du CNRS, de l' Université Paris Cité et de l'Inserm, pour le développement conjoint de nouvelles formulations lipidiques pour la délivrance d'ARN messager (ARNm).

Thales

Thales et le CEA annoncent la signature de leur nouveau partenariat dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. Rassemblées au sein de cortAIx, l'accélérateur d'IA de Thales dans les systèmes critiques, les équipes de recherche en IA du Groupe collaboreront avec celles du CEA pour fournir des solutions d'IA souveraines, maîtrisées et de confiance. À travers ce partenariat, d'une durée initiale de 3 ans et renouvelable, Thales apporte son expertise en IA et sa connaissance approfondie des métiers de la défense et de la sécurité.

Vallourec

Vallourec, spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce la signature d'un contrat d'une durée de 5 ans avec Equinor au Brésil pour la fourniture clé en main de tubes, connexions, accessoires et services. Equinor est l'un des plus grands producteurs de pétrole sur le territoire brésilien. Vallourec contribuera au plan de transition énergétique d'Equinor visant à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050. Le contrat comprend également des solutions digitales innovantes. Les premières livraisons sont prévues au second semestre 2025.

Visiomed

Visiomed, spécialiste des technologies et services de santé innovants, a indiqué le lancement par sa filiale Smart Salem de nouveaux services. Cette société a lancé a première offre de tests de médecine du travail pour les salariés des instituts de beauté et des salons de coiffure, ces tests médicaux étant obligatoires pour les travailleurs de certains secteurs conformément à la nouvelle réglementation lancée en 2024.