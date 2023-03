Hoffman Green annonce la délivrance d’un brevet chinois pour son ciment à base d’argile

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction, annonce aujourd'hui la délivrance d'un brevet chinois pour son ciment 0% clinker H-EVA à base d'argile. Une année après la délivrance du brevet chinois pour son liant H-P2A, Hoffmann Green Cement accentue le développement de la propriété intellectuelle sur ce territoire avec l'obtention de ce brevet.

" H-EVA est un ciment 0% clinker qui repose sur une technologie ettringitique par voie alcaline à base d'argile activée et qui se présente sous la forme d'une poudre stockable en silo ", explique Hoffmann Green Cement Technologies.

Présentant une résistance mécanique jusqu'à 60 Mégapascal à 28 jours, ses solides performances techniques lui permettent de pouvoir être utilisé pour tous types d'applicatifs en béton dans un bâtiment et sur les routes.

H-EVA est notamment utilisée par le groupe Bouygues Construction dans le cadre de chantiers à base de béton d'argile 0% clinker.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.