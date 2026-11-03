Hockey sur glace-La Norvège, le Danemark et la Suède refusent d'affronter la Russie lors de la Coupe du monde de 2027

La Norvège, le Danemark et la Suède refuseront d'affronter la Russie lors du championnat du monde masculin de hockey sur glace qui se tiendra l'année prochaine en Allemagne, en raison de préoccupations liées à la sécurité et des tensions géopolitiques, ont déclaré mardi leurs fédérations nationales.

Le tribunal arbitral du sport (TAS) a statué la semaine dernière en faveur du retour de la Russie dans les compétitions de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), annulant ainsi la décision de cette dernière d'exclure les équipes russes à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022.

"Compte tenu de la situation actuelle et des informations dont nous disposons aujourd’hui, la Norvège ne jouera pas contre la Russie lors du Championnat du monde qui se tiendra en Allemagne en mai 2027", a déclaré la Fédération norvégienne de hockey sur glace (NIHF) dans un communiqué.

"Les autres matchs de la poule se dérouleront comme prévu. Notre position, selon laquelle la Russie devrait être exclue de tous les championnats internationaux tant que la guerre en Ukraine se poursuit, reste inchangée", a ajouté la fédération norvégienne.

Outre les préoccupations politiques, les organisations ont invoqué la protection des athlètes comme raison principale de cette décision, soulignant les menaces potentielles pour la sécurité de leur équipe et de leur encadrement.

"Pour préserver l’intégrité du hockey sur glace, nous ne pouvons pas envisager d’affronter la Russie dans l’état actuel des choses. Si nous le faisions, cela déboucherait sur un chaos total", a déclaré Henrik Bach Nielsen, président de la Fédération danoise de hockey sur glace, aux médias danois.

La Fédération suédoise de hockey sur glace (SIF) a également déclaré que son équipe refuserait d’affronter la Russie.

"Notre position reste ferme, et en accord avec plusieurs autres pays, nous avons décidé d’annoncer cette décision conjointement", a déclaré Anders Larsson, président de la SIF, ajoutant qu’il était impensable que la Russie participe à des compétitions internationales de hockey sur glace tant que la guerre en Ukraine se poursuivrait.

La Norvège, le Danemark et la Suède ont confirmé qu’ils disputeraient leurs autres matchs du tournoi.

La 90e édition du Championnat du monde masculin se déroulera du 13 au 30 mai à Düsseldorf, Gelsenkirchen et Mannheim.

FORTE OPPOSITION À LA RUSSIE

La décision du TAS a suscité une vive opposition de la part des fédérations européennes de hockey, des villes hôtes et des sponsors, entraînant des menaces de boycott des tournois, notamment du championnat du monde de l’année prochaine et du Championnat du monde junior de 2028 en Finlande.

La Fédération finlandaise de hockey sur glace a déclaré lundi qu’elle utiliserait tous les moyens à sa disposition pour empêcher la Russie de participer aux compétitions internationales.

"Notre position est claire : la Finlande ne jouera pas contre la Russie", a déclaré Heikki Hietanen, président de la Fédération finlandaise de hockey sur glace, à la chaîne de télévision finlandaise YLE.

Les responsables de Turku ont indiqué que la ville renoncerait à accueillir le championnat du monde junior si la Russie était autorisée à y participer.

Les partenaires commerciaux ont également réagi.

AJ Products, le fabricant de meubles suédois qui sponsorise le championnat du monde masculin depuis 1989, a annoncé lundi qu’ il se retirerait du parrainage du tournoi de l’année prochaine en raison de la participation de la Russie.

Le groupe finlandais Nokian Tyres a déclaré qu’elle mettrait fin à son parrainage des championnats du monde de 2027 si la Russie était autorisée à y participer, ajoutant que le maintien de cet accord dans de telles conditions serait contraire à ses valeurs d’entreprise.

L’IIHF n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

(Par Tommy Lund à Gdansk, Version français Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)