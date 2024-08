Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hochtief: l'UE valide une opération sur Yorizon information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 12:35









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Yorizon, une coentreprise nouvellement créée, par Hochtief GC Beteiligungsgesellschaft mbHand Thomas-Krenn.AG, une société allemande.



L'opération concerne principalement le secteur du traitement de données, de l'hébergement et des activités connexes.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions de marché limitées des entreprises résultant de l'opération proposée.





Valeurs associées HOCHTIEF 109,40 EUR XETRA -0,55%