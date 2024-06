Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hochtief: entouré pour un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Hochtief grimpe de plus de 8% à Francfort, soutenu par un relèvement de conseil chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 109 à 124 euros, dans le sillage d'estimations rehaussées de 3 à 11% pour le groupe allemand de BTP.



'Nous nous attendons à ce que la croissance des bénéfices s'accélère à mesure que Hochtief commence à bénéficier d'une plus grande exposition aux projets d'infrastructure de haute technologie', explique le broker dans le résumé de sa note.





Valeurs associées HOCHTIEF 107,10 EUR XETRA +7,96%