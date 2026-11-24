HLD lance une OPA amicale sur Clariane à €4,60 par action

Sophie Boissard, la directrice générale de Clariane. (crédit photo : Clariane )

Le gestionnaire d'actifs HLD Europe a annoncé mardi son intention de lancer une offre publique d'achat (OPA) amicale sur Clariane CLARI.PA à 4,60 euros par action, dans le cadre d'un projet d'action de concert avec Crédit Agricole Assurances visant à constituer un bloc de contrôle représentant environ 53% du capital du gestionnaire français de maisons de retraite.

Le prix proposé, payable en numéraire, représente une prime de 38% sur le dernier cours de Bourse de clôture avant l'annonce de l'opération, selon un communiqué de HLD.

Clariane et HLD soulignent dans des communiqués distincts que le conseil d'administration de Clariane, sur recommandation d'un comité ad hoc, a accueilli favorablement à titre préliminaire l'opération envisagée.

Le dépôt de l'offre auprès de l'Autorité des marchés financiers est envisagé au premier semestre 2027, précise HLD.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)