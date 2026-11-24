HLD Europe (via Ker Holding) et Crédit Agricole Assurances (via Predica) ont annoncé un projet de prise de contrôle de Clariane dans le cadre d'une action de concert. Cette opération entraînera le dépôt, par HLD en tant qu'unique initiateur, d'une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) obligatoire, sans intention de retrait de la cote.

HLD et Crédit Agricole Assurances, qui détiennent respectivement 27,2% et 25,9% du capital et des droits de vote de Clariane, proposent un prix d'offre fixé à 4,60 euros par action. Ce montant fait ressortir une prime de 38,3% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce, ainsi que des primes de 38,7% et 28% sur les cours moyens pondérés par les volumes sur un et trois mois.

Le conseil d'administration de Clariane a accueilli favorablement, à titre préliminaire, ce projet amical. Il a souligné plusieurs engagements clés des deux actionnaires de référence comme le maintien du cap stratégique, la priorité au désendettement, ou la sécurisation des financements.

Afin de permettre la mise en oeuvre du projet, le conseil d'administration a accordé à HLD une dérogation temporaire à son engagement de plafonnement à 29,99% du capital. La levée définitive de ce plafond, tout comme le dépôt officiel de l'offre, reste conditionnée aux autorisations réglementaires et à l'émission d'un avis motivé favorable du conseil d'administration. Ce dernier se prononcera après avoir recueilli l'avis du comité social et économique central et le rapport définitif du cabinet Finexsi, nommé expert indépendant sous la supervision d'un comité ad hoc de quatre administrateurs indépendants.