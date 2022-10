HiTechPros : le résultat d’exploitation s'améliore au premier semestre

(AOF) - Le résultat net de HiTechPros est au premier semestre est hausse de 9,4 % à 1,029 million d'euros. Dans le même temps, le résultat d’exploitation a progressé de 6,9% à 1,356 million d'euros. La société parvient à maintenir une marge d’exploitation supérieure à 10 % " malgré la prise d’importance de la part dédiée au nouveau service de la business unit Staffing qui présente une valeur ajoutée inférieure au service historique mais qui permet aux équipes commerciales d’accentuer leur présence chez les clients ". Le chiffre d'affaires a augmenté de 28,3% à 13,3 millions d'euros.

" La performance du premier semestre conforte la Direction dans ses objectifs pour l'exercice 2022 " a indiqué HiTechPros sans donner plus de détails. " Néanmoins, même si la crise sanitaire liée au Covid 19 et la guerre en Ukraine ne compromettent pas l'activité de la société et n'ont aucun impact sur ses comptes, la Direction préfère rester prudente quant à la progression de ses ventes sur l'ensemble de l'exercice ".

