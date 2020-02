Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hitachi Chemical :l'UE autorise l'acquisition par Showa Denko Cercle Finance • 18/02/2020 à 16:47









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition de Hitachi Chemical Company par Showa Denko, tous deux japonais. Hitachi Chemical est principalement active dans les pays d'Asie de l'Est dans la production et la vente de produits tels que les composants électroniques. Showa Denko est également principalement active dans les pays d'Asie de l'Est dans la production et la vente de produits pétrochimiques, chimiques, électroniques, d'aluminium et de matériaux de construction. ' La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des relations très limités entre les activités des sociétés '.

Valeurs associées HITACHI LTD Tradegate -0.73% HITACHI LTD OTCBB 0.00%